Санират 13 жилищни блока в Пазарджик

22 август 2025, 16:12 часа 411 прочитания 0 коментара
В Пазарджик започва саниране и енергийно обновяване на 13 многофамилни жилищни сгради, съобщиха от общинската администрация.

Общата разгърната площ на обектите е 98 750 кв.м, като обхваща 51 входа и общо 1129 апартамента, в които живеят 2700 души.

Ремонтните дейности включват цялостна подмяна на старата дограма, топлоизолация на външните стени и поправка на покрива, подобряване на енергийните системи и подмяна на мълниезащитната инсталация, както и възстановителни работи, за да може сградата да бъде въведена в експлоатация в модерни и безопасни условия.

Всяка от ремонтираните сгради ще премине в клас А на енергопотребление, посочиха от Общината. 

Официалното начало на санирането на блоковете ще бъде дадено от кмета Петър Куленски на 25 август.

По-рано тази година започна обновяване и на двата дома за възрастни хора - "Гавриил Кръстевич" и този в с. Главиница.

Спасиана Кирилова
