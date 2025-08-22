ЕС с подигравка към Путин: Кой е истинският шеф в Кремъл?

"Кой е истинският шеф в Кремъл?" Това попита саркастично европейският комисар Андрюс Кубилюс след като първо руският диктатор Владимир Путин се съгласи да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, а след това руският външен министър Сергей Лавров опроверга, че ще има такава среща. В крайна сметка значи ли това, че нещата се решават от Лавров, а Путин се съобразява с неговите решения, иронизира Кубилюс. Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

"Кой е истинският шеф в Кремъл: Путин или Лавров? Как може някой да се споразумее за каквото и да било с Путин, ако след срещата между Путин и Тръмп Лавров публично отрича всичко, което Путин е обещал на Тръмп на двустранната среща? Може би Путин не е истинският шеф в Кремъл?", написа европейският комисар в социалната мрежа Х.