Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

22 август 2025, 16:24 часа 385 прочитания 0 коментара
Американската технологична компания Meta, собственик на социалните мрежи Instagram и Facebook, е подписала шестгодишен договор с платформата за облачни услуги Google Cloud на корпорацията Google. Сделката е на стойност над 10 милиарда долара и предвижда използването на сървъри и други облачни услуги, съобщават Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Новината първоначално беше съобщена от специализирания в технологичните теми сайт The Information.

Договорът е един от най-големите, сключвани някога от Google Cloud от основаването му преди 17 години.

В средата на миналия месец Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на Meta, обяви готовността си да инвестира "стотици милиарди долари" в инфраструктура за изкуствен интелект за да постигне заявената си цел - изграждане на ИИ, който да бъде по-умен от човека. Технологичните гиганти изразходват огромни средства, за да подобрят своите генеративни модели на ИИ, които изискват огромна изчислителна мощност и следователно авангардни компютърни чипове, нуждаещи се от много енергия.

Meta планира да изгради мултигигаватови изчислителни мрежи, но не може да си позволи да изостава повече от лидерите в индустрията, включително от ChatGPT на компанията OpenAI, както и Google.

Зукърбърг иска да изгради "най-елитния и талантлив екип в цялата индустрия", който би имал "ниво на изчислителна мощност, несравнимо в индустрията" според неговите изявления.

Пламен Иванов
