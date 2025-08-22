"Най-милият съдия в света": Как в САЩ почитат починал магистрат (ВИДЕО)

Бившият американски съдия Франк Каприо, който стана абсолютен хит в социалните мрежи с умиляващи, трогателни моменти в съда, почина на 88 години. Според изявление, публикувано на официалната му страница във Facebook, магистратът от Провидънс, Роуд Айлънд, е издъхнал "мирно" след дълга и смела борба с рак на панкреаса. "Обичан заради своето състрадание, скромност и непоколебима вяра в добротата на хората, съдия Каприо е докоснал живота на милиони чрез работата си в съдебната зала и извън нея. Неговата топлота, хумор и доброта са оставили незаличима следа във всички, които са го познавали".

В изявлението се казва още, че "той ще бъде запомнен не само като уважаван съдия, но и като предан съпруг, баща, дядо, прадядо и приятел. Неговото наследство продължава да живее в безбройните актове на доброта, които той вдъхнови. В негова чест нека се стремим да внесем малко повече състрадание в света – точно както той правеше всеки ден", продължава съобщението.

"Най-милият съдия в света"

Мнозина в Америка познават Каприо от телевизионното му шоу "Caught in Providence", клипове от което станаха хитови в социалните мрежи. Франк Каприо получи и "титлата" за "най-милия съдия в света" заради състраданието си, демонстрирано в съдебната зала, и снизходителността, която е проявявал към тези, които най-много са се нуждаели от нея.

Frank Caprio, known as “the kindest judge in the world,” has died at the age of 88, ABC News reports. The cause of death was pancreatic cancer.



Caprio rose to fame in the show Caught in Providence, where his compassionate and humane rulings won over audiences.



Videos featuring… pic.twitter.com/qs3tM3L2ZO — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Шоуто тръгна в ефир през 2000 г. и получи четири номинации за наградите "Еми" в категорията дневни програми.

"Състраданието, разбирането и съчувствието наистина произтичат от моето възпитание, от ранното ми детство", каза Каприо пред GMA3 през февруари, докато промотираше книгата си "Състрадание в съда: истории, променили живота, от най-милия съдия в Америка".

"Родителите ми бяха от Италия и се грижеха за всички съседи и им помагаха, и именно тези влияния наистина повлияха на живота ми", допълни тогава той.

"Понякога можеш да промениш живота на някого, просто като сложиш ръка на рамото му и му кажеш, че вярваш в него", каза Каприо пред NBC Boston през 2024 г.

Кой е съдия Франк Каприо?

Роден на 23 ноември 1936 г., Франк Каприо е израснал в Провидънс, Роуд Айлънд, където от 1985 до 2023 г. е работил като съдия в общинския съд.

Преди да се занимава с право, той преподава по предмет за американското правителство в Hope High School в Провидънс.

През декември 2023 г., малко след 87-ия си рожден ден, Каприо споделя емоционално видео в социалните мрежи, в което разкрива диагнозата си за рак.

"Бих искал да помоля всеки от вас по свой собствен начин да се моли за мен", започваше той във видеото. "Съвсем наскоро не се почувствах добре и се подложих на медицински преглед, а резултатите не бяха добри. Диагностициран съм с рак на панкреаса, който е коварен вид рак", продължаваше той.

Каприо каза, че е започнал лечение. "Знам, че това е дълъг път и съм напълно готов да се боря с всички сили", добави той и благодари на своите последователи за милите им послания. "Имам нужда от силата на молитвата, която, вярвам, в допълнение към медицинското лечение, което получавам, е най-мощното оръжие, което ще ми помогне да преживея това. Само да знам, че ме носите в мислите си, означава всичко за мен".

През май 2024 г. Франк Каприо завърши последната си лъчева терапия.

Снимка: Getty Images

В един от последните си видеоклипове на официалната си страница в Instagram, който беше споделен във вторник, Каприо каза, че е имал "усложнение" и се е върнал в болницата. Той помоли последователите си да го "помнят в молитвите си още веднъж".

Франк Каприо оставя съпругата си Джойс Каприо, с която са били заедно почти 60 години, петте си деца, седем внуци и двама правнуци, съобщава ABC News.

Видеоклиповете с неговите най-блестящи моменти в съдебната зала са събрали милиони гледания в TikTok и YouTube, а в Instagram покойният вече Франк Каприо има над 3 милиона последователи.

