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SpaceX с ново постижение - влиза в Nasdaq-100

30 юни 2026, 7:02 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
SpaceX с ново постижение - влиза в Nasdaq-100

Компанията на Илон Мъск - SpaceX, предстои да влезе в индекса Nasdaq-100. Това става по-малко от месец след излизането си на борсата - постижение, станало възможно благодарение на новите правила на Nasdaq за ускорен достъп до индекса. Фондовете, следящи индекса, ще започнат да купуват акции след затварянето на пазара на 6 юли, а SpaceX официално ще стане част от Nasdaq-100 от 7 юли.

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Очаква се включването да генерира ново търсене на акции, тъй като над 800 млрд. долара активи са свързани с индекса, включително чрез Invesco QQQ Trust.

SpaceX се очаква да влезе с тегло под 1%, но сравнително малкото количество свободно търгувани акции може да доведе до скок в покупките от пасивни фондове. Компанията все още не отговаря на изискванията за включване в индекса S&P 500 поради неизпълнени стандарти за рентабилност и минимален период на присъствие на борсата.

След рекордния борсов дебют на SpaceX на Илон Мъск, компанията е оценена на около 1,77 трилиона долара, което я поставя сред най-скъпите дружества в света. Пазарната ѝ капитализация надхвърля тази на Meta, собственик на социалната мрежа Facebook. Допълнителен ефект от рекордното листване на компанията е рязкото увеличение на личното богатство на Мъск.

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IPO SpaceX Nasdaq Илон Мъск
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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