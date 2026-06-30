Войната в Украйна:

Страх от глад в Крим: Първи явни сигнали, защото няма бензин и дизел

30 юни 2026, 6:40 часа 288 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Страх от глад в Крим: Първи явни сигнали, защото няма бензин и дизел

Селскостопанският сектор в анексирания от Путинова Русия полуостров Крим започва да се задъхва поради недостиг на гориво. Едно от големите преприятия там - "Шварц и Гелвер", публикува видеоклип, с които показа как оборудването ѝ залежава неизползвано и заяви, че заради липсата на бензин и дизел не може да събира реколтата. Компанията подчерта, че "не е могла да си представи, че ще се окажем в тази ситуация".

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"За да поддържаме оборудването в състояние да работи, трябваше да набавяме гориво от препродавачи – на цени до 300 рубли за литър. Купихме колкото можехме да си позволим. Надявахме се, че ще е временно, че ситуацията скоро ще се промени. Но резервите ни не стигнаха дълго. Първо, отделни машини спряха да работят. След това цялото оборудване спря да работи", съобщиха от селскостопанската компания.

"Шварц и Гелвер" напомни на всички, че всеки ден, в който комбайните и селскостопанската техника не работят, "означава загубена реколта, допълнителни месеци упорита работа и огромни загуби".

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Проблемите с липса на горива в Крим и в Русия не са от вчера - те станаха особено видими през юни, след като Украйна успя да разгърне широкомащабна кампания от удари срещу руски петролни рафинерии и срещу бензиновози, идващи от Южна Русия към Крим - ОЩЕ: "Вова трябва да бъде поставен на четири крака на Червения площад": Русия е на ръба на открити безредици, Украйна с ударен рекорд (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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