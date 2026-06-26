Въпреки скандала с Полша: Украйна си тръгва от Гданск с милиарди, докато Зеленски бойкотира форума

160 подписани споразумения на стойност над 10 милиарда евро - това е резултатът от международната Конференция за възстановяването на Украйна (Ukraine Recovery Conference 2026), която започна вчера в полския град Гданск. Новината обяви украинският премиер Юлия Свириденко, която замина за Полша начело на украинската делегация, след като президентът Володимир Зеленски отказа да пътува дотам след разразилия се между двете държави скандал.

"160-те споразумения, подписани тази година на стойност над 10 милиарда евро, са резултат от ежедневната работа на президента Володимир Зеленски и целия украински екип", посочи Свириденко във видео в профила й във Фейсбук.

По-конкретно Украйна получава 3,2 милиарда евро от първия транш от новия финансов инструмент на ЕС, 3,4 милиарда долара по споразумението със Световната банка, също така стартира Европейски флагмански фонд за възстановяването на Украйна и се създава Фонд за подкрепа на транспорта в Украйна.

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Снимка: moz.gov.ua

Постигнато е и споразумение за отпускане на 140 милиона евро за жилищни програми, сключено е споразумение с Европейската инвестиционна банка за възстановяване и защита на пътищата във фронтовите райони, постигнати са нови партньорства в отбранителната промишленост и енергетиката, изброява Юлия Свириденко.

Това е поредно потвърждение, че Украйна и Европа имат общ път, общи ценности и общо бъдеще, заключи тя.

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