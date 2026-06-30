За втори път дузпи на Световното'2026: Невероятни пропуски и още един европейски фаворит е аут

Шампионът на Африка Мароко, който стигна до четвъртото място на предишното световно първенство по футбол в Катар, изнесе прекрасен мач срещу един от фаворитите на Световното първенство по футбол 2026 - Нидерландия, за да спечели след страшна драма с дузпи и 1:1 в редовното време.

Още първото полувреме подсказа, че за Нидерландия изобщо няма да е лесно – уж привидно тя владееше инициативата, но Мароко изглеждаше по-опасния тим и затрудняваше повече оранжевата защита.

Около 5 минути след началото на второто полувреме Мароко можеше да поведе, но Ашраф Хакими, изведен сам по десния диагонал, разтресе напречната греда. Остава въпросът дали нямаше да бъде свирена засада, но и защо Хакими не опита да подаде успоредно на голлинията към налитащ свой съотборник. Тази ситуация всъщност отрази как изглеждаше картината през второто полувреме, поне в първата му половина – Хакими трябваше да бъде спиран още веднъж със страхотен шпагат в последния момент.

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И както мачът вървеше с натиск на Мароко, Нидерландия поведе. Разписа се Коди Гакпо, след като нидерландците спечелиха висока топка след шут на техния вратар, тя отиде на десния фланг и някак беше избутана го Гакпо, който беше сам фронтално срещу мароканския вратар и го преодоля – 1:0. Всичко това стана секунди след като изтече втората почивка за освежаване с вода – измислицата на ФИФА да печели повече от реклами.

Нещата отиваха към незаслужена загуба на мароканците, но дойде последната минута. Прекрасно центриране от левия фланг кацна на главата на централния защитник на Мароко Иса Диоп, който се вклини точно в центъра на нидерландската защита и с мощен удар с глава след чудесен скок опъна мрежата – 1:1.

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Логично се стигна до продължение и там в 97-та минита Софиан Рахими направи страхотен финт и сам срещу Барт Вербрюген намери как да пропусне – нидерландският вратар спаси с хокеен прийом и със сигурност това спасяване ще е кандидат за номер 1 на първенството.

В 113-тата минута Нидерландия понесе нов удар – Коди Гакпо поиска смяна, вероятно заради контузия, но колко тежко е положението тепърва ще става ясно – вероятно не е чак такова притеснение, защото Гакпо излезе сам от терена.

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Логично се стигна до дузпи и там още първата беше изпусната от Мароко - шут в горната греда. Нидерландия веднага върна жеста - Джъстин Клуиверт, който влезе на мястото на Гакпо, уцели дясната греда. А след това Рахими изравни за 1:1 с абсурден късмет - вратарят спаси удара му, но топката се заплете под тялото му, удари се в краката му и някак влезе.

При 2:2 и четвъртите дузпи Нидерландия пак изпусна - този път вратата изобщо не беше уцелена, ударът излезе по земя далеч покрай дясната греда. Но Хакими "повтори" изпълнението - с тази разлика, че както Клуиверт уцели дясната греда. Обаче Нидерландия пак изпусна - Съмървил стреля под горната греда, но мароканският вратар тръгна предварително и с лекота спаси. И така Исмаел Сайбари стана герой за своята страна - с удар по земята и 3:2!

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