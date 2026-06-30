ЕС показа, че иска турската армия на своя страна (ВИДЕО)

Турция е страна-кандидат за ЕС. Разбира се, имаше и много въпроси относно основните свободи, които са в основата на членството в ЕС. Но що се отнася до НАТО, Турция е втората по големина армия в НАТО и определено с много силна отбранителна индустрия. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия и върховен представител по външната политика Кая Калас, която днес е на посещение в Турция, заедно с еврокомисарят по разширяване Марта Кос и еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер.

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EU's Kaja Kallas:



Türkiye is an EU candidate country.



Of course, there have been also a lot of issues regarding fundamental freedoms that are basics of EU membership, really.



But when it comes to NATO, then Türkiye is the second biggest army in NATO and definitely with a… pic.twitter.com/KAbjApbnyh — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

Едновременното посещение на трима еврокомисари в страната може да бъде счетено за знак, който показва значението на отношенията с Турция за Европейският съюз на фона на променящата се конюнктура в глобален аспект, отбелязват от Министерството на външните работи на Турция.

Посещението съвпада с периода непосредствено преди поемането на ротационното председателство на Европейския съю от Ирландия в началото на юли и се очаква да допринесе за укрепване на ползотворната атмосфера на отношенията между Турция и Европейския съюз и да даде им даде нов тласък.

Целта на Турция е да стане пълноправен член на Европейския съюз. Но изказването на Калас вече предизвика критики - ЕС хем залага на морални норми и човешки права, хем като има криза е готов да си затвори очите, защото Турция е силна военно.

За последно Кая Калас посети Турция на 24 януари 2025 г.