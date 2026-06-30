Последен шанс: Обменяме левове без такса в банките и пощите

Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и "Български пощи" са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат, за тази обмяна. Обмяната се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро.

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От 1 юли "Български пощи" въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1 000 лв. ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000 лв., ще трябва да платим 10 евро.

Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика.

Вече над 92% от левовете са изтеглени от обращение, показват данни към края на май.