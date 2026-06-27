Кой в Полша спира влизането на Украйна в ЕС?

Ярослав Качински, лидер на полската опозиционна партия „Право и справедливост“, призова Варшава да блокира преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, което допълнително ескалира конфликта с Киев, съобщи Financial Times. Изданието пише, че Качински ефективно експлоатира историческия конфликт между Украйна и Полша, за да продължи собствената си борба срещу настоящия премиер на страната Доналд Туск. Той също така заяви, че ще върне медала, който е получил от Украйна, наричайки го „израз на отношението му не толкова към украинците, колкото към украинския елит“.

Полша не иска Украйна в ЕС. Причината?

Полският дебат

Отбелязва се, че това изявление идва, когато Туск откри международна конференция, насочена към мобилизиране на подкрепа за следвоенното възстановяване на Украйна. Това отразява колко много се е променил полският дебат за Украйна от първите месеци на пълномащабното нахлуване. Както е добре известно, именно тогава варшавското правителство, водено от партията „Право и справедливост“, ефективно ръководеше западната подкрепа за Киев.

Още: Унгария за пореден път провали отварянето на преговорните клъстери за Украйна и Молдова

Според журналистите с този подход към Украйна, партията на Качински в момента се стреми да спечели благоразположението на фермерите, които са възмутени от вноса на украински селскостопански продукти, преди изборите догодина. Тази политика би могла да привлече подкрепа и от поляците, които са все по-предпазливи от разходите, свързани с приемането на украински бежанци.

Заради скандала с Варшава: Зеленски отказа да пътува до Полша за важна конференция

Анкета

Изданието цитира анкета сред поляците, показваща, че близо 60% от гражданите не подкрепят присъединяването на Украйна към ЕС. В една от последните си речи обаче Туск заяви, че Украйна „с право се стреми да стане част от обединена Европа“. На този фон Полша се присъедини към решението на ЕС да отвори първия клъстер за Украйна, което вече предизвика възмущение сред полската опозиция, която призова за блокиране на решението.

Полският премиер призовава за продължаване на сътрудничеството с Украйна