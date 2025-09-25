Полша се готви да сваля обекти над Украйна и без одобрението на НАТО

Полша се стреми да се откаже от одобрението на НАТО и ЕС за сваляне на обекти над Украйна. Варшава иска да даде зелена светлина на военните си да свалят руски дронове в небето над Украйна, без да чака одобрението на Северноатлантическия алианс или ЕС, в опит да си върне правомощията за бързо реагиране, отнети от закон, датиращ от 2022 г.

За целта Полша се готви да измени закона си за разполагане на полски военнослужещи в чужбина, за да позволи на силите си да свалят руски обекти, като дронове, над Украйна без предварително одобрение от съюзите, на които е член - НАТО и ЕС.

Очаква се проектът, внесен от Министерството на отбраната през юни, да бъде приет по ускорена процедура, съобщава Gazeta Wyborcza.

Снимка: iStock

Законът първоначално позволяваше на полския президент да разрешава разполагане на войски по искане на правителството в случаи като въоръжен конфликт, мироопазващи операции, борба с тероризма или евакуации. Но през 2022 г. - само ден преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна - правителството на "Право и справедливост" прокара закон, с който се изисква предварително одобрение от НАТО, ЕС и чуждата държава, където ще действат полските сили. Комисията за разследване на руското влияние по-късно разкритикува промяната, заявявайки, че тя лишава Варшава от правото да действа самостоятелно срещу дронове, пресичащи границата на Полша с Украйна и Беларус.

Настоящата управляваща коалиция планира да премахне тези ограничения съгласно принципа "първо стреляй, после питай". Това ще даде на Въоръжените сили на Полша по-голяма гъвкавост да реагират на заплахи. Според Gazeta Wyborcza се очаква проектът за изменение, внесен от министерството на отбраната през юни, да бъде приет по ускорен ред.

Припомняме, че в нощта на 9 срещу 10 септември в полското въздушно пространство навлязоха поне 19 руски дрона, което очевидно бе провокация от руска страна. Полша свали няколко от дроновете и това се превърна в първият случай, когато членка на НАТО е стреляла по руски обекти откакто започна пълномащабната война в Украйна.