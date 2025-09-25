Войната в Украйна:

Полша се готви да сваля обекти над Украйна и без одобрението на НАТО

25 септември 2025, 15:43 часа 422 прочитания 0 коментара
Полша се стреми да се откаже от одобрението на НАТО и ЕС за сваляне на обекти над Украйна. Варшава иска да даде зелена светлина на военните си да свалят руски дронове в небето над Украйна, без да чака одобрението на Северноатлантическия алианс или ЕС, в опит да си върне правомощията за бързо реагиране, отнети от закон, датиращ от 2022 г.

За целта Полша се готви да измени закона си за разполагане на полски военнослужещи в чужбина, за да позволи на силите си да свалят руски обекти, като дронове, над Украйна без предварително одобрение от съюзите, на които е член - НАТО и ЕС.

Очаква се проектът, внесен от Министерството на отбраната през юни, да бъде приет по ускорена процедура, съобщава Gazeta Wyborcza.

Законът първоначално позволяваше на полския президент да разрешава разполагане на войски по искане на правителството в случаи като въоръжен конфликт, мироопазващи операции, борба с тероризма или евакуации. Но през 2022 г. - само ден преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна - правителството на "Право и справедливост" прокара закон, с който се изисква предварително одобрение от НАТО, ЕС и чуждата държава, където ще действат полските сили. Комисията за разследване на руското влияние по-късно разкритикува промяната, заявявайки, че тя лишава Варшава от правото да действа самостоятелно срещу дронове, пресичащи границата на Полша с Украйна и Беларус.

Настоящата управляваща коалиция планира да премахне тези ограничения съгласно принципа "първо стреляй, после питай". Това ще даде на Въоръжените сили на Полша по-голяма гъвкавост да реагират на заплахи. Според Gazeta Wyborcza се очаква проектът за изменение, внесен от министерството на отбраната през юни, да бъде приет по ускорен ред.

Припомняме, че в нощта на 9 срещу 10 септември в полското въздушно пространство навлязоха поне 19 руски дрона, което очевидно бе провокация от руска страна. Полша свали няколко от дроновете и това се превърна в първият случай, когато членка на НАТО е стреляла по руски обекти откакто започна пълномащабната война в Украйна.

Елена Страхилова
