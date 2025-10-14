Войната в Украйна:

1000 нови брегови знаци за българския участък на р. Дунав

14 октомври 2025, 11:10 часа 316 прочитания 0 коментара
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи първата част от ново оборудване, с което ще направи крачка напред към повишаване на безопасността по река Дунав. През последните дни Агенцията получи над 1000 нови брегови знаци, които се доставят в рамките на проект DISMAR, финансиран по Програма Interreg VI-A Румъния – България. Новата придобивка включва 528 бр. брегови несветещи знаци, 472 бр. километрични знаци и 20 бр. знаци за табели за брегови фарове. Предстои те да бъдат поставени на място. 

Договорът за доставката им беше подписан в началото на лятото след проведена обществена поръчка, а стойността на бреговите знаци възлиза на 299 000 лева с ДДС. 

Два нови плавателни съда

Припомняме, че проект DISMAR се изпълнява съвместно между речните администрации на България и Румъния. Той цели подобряване на  навигационната безопасност и информационната инфраструктура по река Дунав в трансграничния регион. 

Снимка БГНЕС

В рамките на проекта ще бъдат доставени още плаващи навигационни знаци (шамандури), както и два несамоходни плавателни съда, които ще се използват за обслужване на бреговите знаци, съответно по един за всеки от партньорите. 

В допълнение ще бъде разработена и внедрена обща информационна система за мониторинг и управление на навигационните знаци в общия българо-румънски участък на р. Дунав, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
маркировка река Дунав бряг шамандури
