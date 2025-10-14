Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 11:08 часа 160 прочитания 0 коментара
Фон дер Лайен: Инвестирайте в Западните Балкани (ВИДЕО)

От изкуствен интелект до чиста енергия, ние интегрираме нашите индустрии. Така че моето послание към инвеститорите днес е: времето за инвестиране в Западните Балкани е сега. Защото, ако изберете Западните Балкани, вие избирате Европа. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Тирана по време на инвестиционен форум ЕС-Западни Балкани, става ясно от нейния официален акаунт в платформата Х.

Албания е в системата за плащания в евро SEPA

Тя приветства присъединяването на Албания към системата за плащания в евро SEPA.

„Таксите за транзакции в Западните Балкани преди бяха до 6 пъти по-високи, отколкото в нашия съюз, а сега присъединяването към SEPA ще спести на вашите компании около 500 милиона евро годишно“, каза тя. Тя добави, че всички страни, които са станали част от ЕС, „са преживели невероятен икономически растеж“, посочвайки като примери Полша, чиято икономика се е утроила, и Хърватия, където нивото на безработица е спаднало от 17 на четири процента, допълва македонската телевизия 21. ОЩЕ: Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

