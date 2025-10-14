Ако ви кажат, че съм се застрелял - не им вярвайте. Как руснаците се убиват едни други във войната (ВИДЕО)

45-годишният руски войник Константин Урусов изчезва преди повече от два месеца. Семейството му е сигурно, че е убит от собствените си хора – преди смъртта си той им се обадил и ги предупредил, че може да бъде "нулиран", ако откаже да продължи да се бие. Приблизително по същото време дъщерята на друг руски войник записва видео съобщение за смъртта на баща си – семейството му е сигурно, че другарите му са го пребили и след това са го застреляли, съобщи Сибирь. Реалии.

Вързан на дърво по време на обстрел: Наказание за руски войник (ВИДЕО)

След болницата той отказал да се бие

45-годишният Константин Урусов живеел със семейството си в Москва, когато получил повиквателната си през октомври 2022 г. ""Разбира се, той не искал да се присъедини към тази "СВО". Но тогава бяхме шокирани; не ни казаха дали изобщо можем да откажем. Напротив, заплашиха ни със затвор за отказа", разказва неговата роднина Олга (името е променено заради поверителността ѝ). "В крайна сметка го разпределиха в поделение № 31135 в Московска област. Почти веднага го изпратиха на фронта. Година по-късно Константин беше тежко ранен. По цялото тяло имаше шрапнели: ранен е през октомври 2023 г. И двата крака, както и коремът му, бяха напълно увредени. Шрапнелите дори проникнаха в костите му. Страхуваха се, че никога повече няма да проходи", спомня си Олга. "Прекара четири месеца в опити да се възстанови в болницата. Но не успя. Пълзеше с мъка. Постоянно се нуждаеше от болкоуспокояващи, иначе крещеше от болка.

Категория Г

На военно-медицинската комисия през февруари 2025 г. на ефрейтор Урусов му е дадена категория "Г" (негоден за военна служба), както се изисква в такова състояние, но по-късно тя е отменена. "Върнаха го в поделението му! Въпреки че все още не можеше да ходи нормално. Договорът му беше изтекъл и той категорично отказа да подпише нов. Както разбираме, те не го удължават автоматично – просто принуждават мобилизираните войници да подпишат нов под заплаха от "зануляване". Тоест, смърт. Да, от собствените им хора", казва още Олга.

Според роднините на Урусов, командирите първоначално са го заплашили да го изпратят в щурмова част, ако откаже да подпише договора.

"След това директно започнаха да го заплашват, че ще го застрелят. Те го наричат ​​"зануляване" помежду си", повтаря роднината. "Той ни предупреди веднага: ако спра да общувам, бийте тревога: това означава, че са ме застреляли. И не вярвайте, ако изведнъж започнат да казват, че съм го направил сам или че съм изчезнал."

Роднините са сигурни, че Урусов вече е "занулен" – той не е в поделението си в Московска област; не е поддържал връзка с тях от два месеца. Семейството на Урусов е подало жалби до военната прокуратура, ФСБ и част № 31125. "Докато разговаряхме, той вече беше лишен от обезболяващи и полудяваше от болка. Лишиха го от храна. Страхувам се да си представя какво са му направили накрая", казва още Олга.

Особена жестокост

На 12 септември 2025 г. руски военнослужещ е убит при подобни обстоятелства в една от частите. "Баща ми беше убит с особена жестокост от собствените си другари", поема си дъх момичето във видеото, което се представя за дъщеря на починалия, и продължава. "Цялата информация, която ни беше казана на мен и майка ми: първо, казаха, че е бил застрелян от собствените си другари. И не е ясно защо, и не ни беше казано дали е имало някакъв конфликт. След това, чрез трети страни, ни предадоха кореспонденция, от която става ясно, че баща ми е бил брутално пребит преди смъртта си, а след това екзекутиран."

По думите ѝ баща ѝ се е сражавал в битки близо до Артемовск, Орехово "и в други райони". Но той не е загинал в битка, а от ръцете на собствените си другари.

"Те (командването) не ни казаха нищо, освен че тялото на баща ми е в моргата в Белгород. Когато им се обадих, първото нещо, което ми казаха, беше, че няма да има обезщетение, твърдейки, че е бил пиян. Защо ни казаха това веднага, не е ясно. Очевидно са искали да ни отхвърлят, казвайки, че е негова вината", казва момичето от записа, което не разкрива името на баща си, нито поделението, в което е служил. Другарите му обаче, според нея, потвърдили пред семейството, че баща ѝ никога не е бил известен с консумацията на алкохол.

Побои и стрелба

"Не ни казаха нищо и за естеството на нараняванията. Очевидци, които са видели как малтретират баща ми, ни разказаха за побоите и стрелбата. Официално казаха, че могат да предоставят подробности едва след аутопсията в Белгород и след като тялото е транспортирано до Ростов. Обадихме се и се свързахме с различни институции, опитвайки се да разберем нещо. Те не ни казват нищо", казва дъщерята на починалия, обяснявайки, че използва видеото, за да привлече вниманието към случая. "Това просто не би трябвало да се случва - човек убит от собствените си другари. Вместо да защитават родината си, те го линчуват."

Авторката на видеото отбелязва, че баща ѝ е бил преместен в нов полк ден преди смъртта си. Според нея предполагаемият убиец на баща ѝ, друг войник, вече е признал.

"Не ни казват името или званието му. И не е ясно защо всичко това все още се крие от нас. Очевидно просто искат да потулят и да се правят на глупави: уж е бил пиян и е бил сам виновен."

Терминът "зануляване" става често срещан сред руските военни по време на войната.

