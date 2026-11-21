Френският президент Еманюел Макрон осъди тази вечер "агресивната политика" на Русия на европейска територия" като "безотговорна игра", която може само да я изолира още повече, след поредица от сериозни инциденти, по-конкретно в Полша и Дания, предаде Франс прес.

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"Като засилва агресивната си война срещу Украйна и като продължава да следва агресивна политика на европейска територия, Русия играе безотговорна игра, която може само да я изолира още повече и да засили решимостта и единството на европейците, както и на всички онези, които искат да работят за мира и стабилността на нашия континент", написа Макрон в Екс.

Естония привика руския шарже д'афер

Министерството на външните работи на Естония привика днес руския шарже д'афер, за да изрази протест срещу руските атаки с ракети и дронове срещу Украйна. Това съобщи естонското външно министерство, цитирано от агенция Укринформ.

Представители на министерството изразиха своето категорично осъждане на масираните руски атаки с ракети и дронове срещу Киев през последните дни, които нанесоха щети на дипломатическите мисии на няколко европейски държави, включително на сградите на посолствата на Австрия и Нидерландия.

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Руският дипломат беше информиран и за решението на естонското правителство да затвори всички сухопътни гранични пунктове между Естония и Русия от 1 декември в отговор на враждебните действия на Русия.

"Путин продължава систематично да атакува украински градове, инфраструктура и цивилни. Цели са енергийната, икономическата и транспортната инфраструктура, както и болници, училища, кафенета и културни институции. Само през изминалата седмица близо 700 цивилни са били убити или ранени", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

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Той подчерта, че докато Русия не прекрати агресията си и не бъде подведена под отговорност за действията си, усилията на международната общност трябва да се съсредоточат върху засилване на натиска върху Москва и осигуряване на всестранна подкрепа за Украйна.

По думите на Цахкна, затварянето на сухопътните гранични пунктове между Естония и Русия ще ограничи възможностите за използване на трансграничния трафик с цел вербуване на хора, провеждане на операции за оказване на влияние и саботажни действия, както и за заобикаляне на санкциите.

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"Наш дълг е да защитим сигурността на Естония и външната граница на Европейския съюз и да не позволим на Русия да всява несигурност и страх или да отклонява вниманието от подкрепата за Украйна", посочи естонският външен министър.