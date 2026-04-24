Пореден удар на Мелони срещу Тръмп - този път заради Путин

Италианският премиер Джорджа Мелони разкритикува намерението на Белия дом да покани Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями, която е насрочена за 14-15 декември тази година. Тя припомни, че САЩ вече са направили доста подобни жестове към Русия през последните месеци, но Москва не прави нищо в замяна.

"Що се отнася до Путин на срещата на върха на Г-20, смятам, че сега е моментът да помолим Путин да направи няколко насрещни крачки към нас, вместо ние самите да ги правим. Американците, особено през последните месеци, направиха, да кажем така, няколко стъпки към Русия, но не видяхме същите стъпки в замяна. Вярвам, че сега е моментът да ги поискаме", каза Мелони пред репортери преди неформална среща на лидерите на ЕС в Кипър, цитирана от "Европейска правда".

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви, че присъствието на Путин на пердстоящата среща, която ще се в голф курорта на Тръмп в Маями, "би било много полезно", а Държавният департамент на САЩ отбеляза в изявление, че Тръмп "е заявил ясно, че Русия е добре дошла да участва във всички срещи на Г-20, тъй като Съединените щати са фокусирани върху провеждането на успешна и продуктивна среща на върха".