Поредна жалба на жители на Мариупол към Путин: Останахме без дом (ВИДЕО)

"Вече почти три години се скитаме по апартаментите на други хора, защото нямаме друго място за живеене" - това е знакова реплика от поредното видеообръщение на жители на сринатия през пролетта на 2022 година от руснаците украински град Мариупол. Видеото отново е с адресат руския диктатор Владимир Путин - точно човекът, който подпали пълномащабната война в Украйна на 24 февруари, 2022 година и човекът, носещ на първо място отговорност за сринатите сгради и унищоженото имущество на милиони украинци.

Новото видео е записано от бивши жители на сградата на ул. "Московская" 16 в Мариупол. В обръщението си към Путин те заявяват, че са станали без дом, защото кооперацията им е разрушена и не им е осигурено никакво заместващо жилище.

"Това беше единственото ни място за живеене. В сградата живееха хора както в приватизирани, така и в общински апартаменти. Беше ни обещано, че сградата ще бъде построена отново и че ще можем да се върнем по домовете си без никакви проблеми. Но в действителност сме без дом", заявиха жителите на Мариупол.

Това е поредна жалейка на останали без имущество хора в окупираните от руската армия украински земи.

