13 август 2025, 12:25 часа 249 прочитания 0 коментара
Повече родители да работят онлайн през лятната ваканция: Предложение

Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева ще внесе промени в Кодекса на труда, които да позволят на родителите на ученици от 8 до 12 години да работят онлайн по време на дългата лятна ваканция. Промените се очаква да бъдат внесени в първите дни на септември, пише в. "Сега". Промените трябва да дадат право и на по-гъвкаво работно време или работа от разстояние. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст.

В помомщ на родителите

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.

Предложението е насочено към родители, които работят и имат принос към данъчната и осигурителната система, посочва тя в мотивите към законопроекта. В тях са цитирани данни на НСИ, според които през учебната 2024-2025 учащите от първи до четвърти клас са 237 579.

Цените на целодневните частни летни занимани в София започват от 350 - 370 лева на дете за седмица. Често в тази сума не е включен обяд. Държавните занимални в училищата приключват работа с края на втория срок за големите ученици, а именно 30 юни.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
