Vivacom с летни отстъпки за смарт часовници Huawei

Vivacom предлага специални отстъпки до 102.26 € | 200 лв. за премиум и спортни смарт часовници Huawei при покупка с 24-месечен договор за плановете Unlimited до 31 август. Офертата е валидна във физическите магазини, както и онлайн на vivacom.bg.

С отстъпка се предлагат премиум моделите HUAWEI Watch Ultimate в елегантен зелен цвят и HUAWEI Watch 5 LTE в стилно лилаво, които съчетават модерни функции за здравен мониторинг, спортен тракинг и луксозен дизайн и са перфектен аксесоар за лятото.

Сред предложенията е и HUAWEI Watch GT5 Pro – в титаниев корпус, 46 мм, или елегантен бял модел, 42 мм. Часовникът осигурява точна GPS навигация, батерия с удължена издръжливост и водоустойчивост за активен начин на живот.

В промоцията влизат и популярните HUAWEI Watch GT5 в черно, 46 мм, и синьо, 41 мм, които комбинират елегантен дизайн с функционалности за спорт и здраве. С отстъпка се предлагат леките и практични HUAWEI Fit 4 и HUAWEI Fit 4 Pro, идеални за ежедневна употреба и спорт.

Всички устройства от кампанията се предлагат с плановете Unlimited на Vivacom – единствените на пазара, които осигуряват включени роуминг мегабайти не само в ЕС, но и в 13 от най-популярните дестинации извън него, сред които Турция, Сърбия, Великобритания, Швейцария и други[1]. Плановете дават достъп и до уникални за пазара бустери за максимална скорост за ден или за цяла седмица, както и безплатно удвояване на скоростта през уикендите.[2]

Повече информация тук.

[1] Включва определен брой MB според избрания план за срока на договора в роуминг във всички оператори в Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария, след което отпадат автоматично.

[2] Двойна скорост Уикенд за удвояване на скоростта на download по тарифен план от 00:00 всяка събота до 23:59 всяка неделя за срока на дог., след което отпада автоматично. MAX скорост за Ден/Седмица за макс. скорост на download съотв. за 24/168 часа от момента на активиране, след което отпадат автоматично. Валидни за Unlimited 20/200 и в рамките на техн. ограничения на използваната мрежа на Vivacom. Повече на vivacom.bg