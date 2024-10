Португалия ще използва всички средства, за да прекрати размириците в Лисабон (ВИДЕО)

Правителството на Португалия ще използва всички средства, за да сложи край на размириците в предградията на Лисабон, предаде Франс прес. Три поредни нощи в няколко предградия на португалската столица имаше размирици след смъртта на цветнокож мъж по време на полицейска операция.

Още: Безредици в Лисабон след убийството на чернокож (ВИДЕО)

"Всички средства, с които държавата разполага, за да гарантира сигурността на хората и в кварталите, ще бъдат използвани“, заяви говорителят на португалското правителство Антонио Лейтао Амаро след среща с кметовете на общините от столичния регион. Освен засилване на полицейските сили, мобилизирани на терен, министърът каза, че властите ще използват и средства за наблюдение по въздух, както и на социалните мрежи, за да накажат извършителите на размириците по един пропорционален, но твърд начин.

⚠️ Portugal is officially a nation hostage to Multiculturalism



For two consecutive days, African migrants in Lisbon, Portugal, have engaged in unrest following the fatal shooting of a migrant by a police officer



The illegals have constructed barricades across streets and stolen… pic.twitter.com/x9nUGKLsRA