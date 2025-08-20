Морето взе поредна жертва

Мъж на 59-години беше изваден от морето в района на Попския плаж в Царево. Той влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил. Полицията е сигнализирана около 15.30 часа във вторник. Удавникът е от пернишкото село Дивотино.

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

ОЩЕ: Морето взе жертви край Ахтопол и Свети Влас

Още жертви

Преди дни двама мъже се удавиха в морето край Ахтопол и Свети Влас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. И по двата случая са образувани досъдебни производства.

Спасителите на северния плаж в Ахтопол са извадили от морето тялото на 55-годишен мъж от София в ранния следобед на 14 август. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие, а тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

ОЩЕ: Полицията в Охрид: Все още не е открит изчезналият българин в Охридското езеро

По-късно в четвъртък е постъпила информация за друг инцидент на плаж в Свети Влас, при който 52-годишен българин изпада в безпомощно състояние по време на плуване, уточниха от полицията. Мъжът е изтеглен на брега от роднини и други посетители на плажа, но, въпреки оказаната първа помощ, е починал. Тялото му също е транспортирано за аутопсия.