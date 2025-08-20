Ще овладее ли държавата високите цени с мерките срещу спекулата? Анкетата на Actualno.com

Инфлацията в България се ускорява месец след месец. През юли годишният й индекс достигна 5,3 % - процент, който не е апокалиптичен, но не и много успокояващ. Държавата вече прие няколко законопроекта, с които ще се бори срещу спекулата и евентуалните злоупотреби с цените след приемането на еврото. Според едни мерките са необходими, според други определено спорни, според трети - дори опасни.

Затова днес питаме нашите читатели: Ще овладее ли държавата високите цени с мерките срещу спекулата?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Какво очаквате от преговорите между Тръмп и Путин в Аляска?

464 гласа (73%) влязоха в хипотезата "Много шум за нищо" и предположиха, че тя да има сериозни последици върху хода на военните действия. И общо взето се оказаха прави.

116 гласа (18 %) са очаквали "специалитета" на Тръмп: сделката. И постепенно затихване на войната. Сделка обаче не само, че нямаше, но и общото впечатление, е че Путин доминираше.

61 гласа (9 %) са предположили ескалация на войната след Аляска. Засега няма такива индикации.

А сега питаме за друго:

Ще овладее ли държавата високите цени с мерките срещу спекулата?

а) Приеха се важни закони навреме. По-скоро да.

б) Ще стане по-зле. Колкото по-голяма е държавната намеса има в пазара, толкова повече всичко поскъпва.

в) Това са закони "за успокоение на масите", но пряк резултат няма да има.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.