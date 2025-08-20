Караш с 218 км/ч по АМ "Тракия" - глобяват те с 800 лв.

Шофьорът, карал с 218 км/ч по магистрала "Тракия", е глобен с 800 лв. Санкцията вече е платена. Това заяви комисар Димитър Кикьов от ОДМВР – Сливен в ефира на Нова телевизия за засеченото опасно шофиране. Припомняме, че бясната скорост беше засечена в сливенския участък на пътя при акция през почивните дни, като са засечени над 200 нарушения на скоростта. При два от случаите водачи са шофирали с 206 и 218 км/ч.

Той обясни, че за превишение на скоростта до настоящия момент точки не се отнемат.

Ежедневна борба с джигитите на пътя

Комисар Кикьов увери, че се осъществява ежедневен контрол по магистралата. "Има засилено присъствие събота и неделя, както с брандирани, така и с небрандирани автомобили. Основната ни цел е извеждане на агресивните водачи", обясни той и поясни, че през почивните дни на пътя са два брандирани и един небрандиран автомобил.

Трима водачи са засечени да се движат в аварийната лента, двама дълго време са шофирали след брандиран автомобил със специален режим на движение в лява лента. Засечени са и водачи, които са изпреварвали неправилно.

При електронните фишове за скорост глобата отива при собственика на автомобила. Той може да попълни декларация, като посочи данните на водача, който е управлявал.

"Когато е фиш, той се издава на собственика, независимо дали има, или няма свидетелството за управление на МПС. Но когато е превишил скоростта, тогава се налага наказание лишаване от правоуправление. Тогава задължително се връчва покана и водачът, който е управлявал, се явява", обясни Кикьов.