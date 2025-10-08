Поругаха паметника на папа Йоан Павел II в Рим (СНИМКИ)

Председателят на Италианския Сенат Игнацио Ла Руса отдаде почит на покойния полски папа Йоан Павел II пред наскоро поругания му паметник в Рим. Ла Руса заяви, че понтификът е направил "повече от всеки друг", за да се застъпва за мир и да се противопоставя на диктатурите, съобщи TVP World, цитирана от БТА. Статуята пред гара Термини беше надраскана с думи, обвиняващи папата във фашизъм заедно с изображение на чук и сърп. Надписът, който се появи на 4 октомври, последва протест в солидарност с Газа и международната флотилия, носеща помощ за палестинците.
🚨 ALERTE | Lors d’une MANIFESTATION organisée à Rome en soutien à Gaza, la statue du pape Jean-Paul II, située sur la Piazza dei Cinquecento, a été VANDALISÉE.— L'Écho Chrétien (@lechochretien) October 5, 2025
Le symbole de la faucille et du marteau, ainsi que l’INSCRIPTION "fascista di merda", ont été TAGUÉS sur le… pic.twitter.com/q3vLqbfEXX
Действието беше незабавно осъдено от италианския премиер Джорджа Мелони и от Варшава, която изрази възмущение от обидата към полския папа.
Ла Руса посети паметника, за да отдаде почит на папата, който ръководи Католическата църква от 1978 г. до смъртта си през 2005 г. и на когото се приписва принос за падането на комунизма в Полша и източната и централна Европа.
Dopo l’oltraggio dei giorni scorsi, ho voluto rendere omaggio a Papa Giovanni Paolo II deponendo un mazzo di rose bianche alla statua che, a Roma in piazza dei Cinquecento, ne custodisce la memoria. pic.twitter.com/RHBDuTCVC7— Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) October 7, 2025
"Това е почит от името на целия Сенат, тъй като го считам за акт на безсмислено насилие — обида към папата, който повече от всеки друг се застъпваше за мир и се противопоставяше на диктатурите", каза председателят на сената.
"Помним го като велик папа", добави той.
In Rome, a statue of Pope John Paul II was vandalized with the words “fas*ist s**t” scrawled on its base alongside a hammer and sickle symbol.— Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 5, 2025
Info: TVP World pic.twitter.com/r7GJb93CKb