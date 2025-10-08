Войната в Украйна:

Поругаха паметника на папа Йоан Павел II в Рим (СНИМКИ)

08 октомври 2025, 06:33 часа 320 прочитания 0 коментара
Председателят на Италианския Сенат Игнацио Ла Руса отдаде почит на покойния полски папа Йоан Павел II пред наскоро поругания му паметник в Рим. Ла Руса заяви, че понтификът е направил "повече от всеки друг", за да се застъпва за мир и да се противопоставя на диктатурите, съобщи TVP World, цитирана от БТА. Статуята пред гара Термини беше надраскана с думи, обвиняващи папата във фашизъм заедно с изображение на чук и сърп. Надписът, който се появи на 4 октомври, последва протест в солидарност с Газа и международната флотилия, носеща помощ за палестинците.

Действието беше незабавно осъдено от италианския премиер Джорджа Мелони и от Варшава, която изрази възмущение от обидата към полския папа.

Ла Руса посети паметника, за да отдаде почит на папата, който ръководи Католическата църква от 1978 г. до смъртта си през 2005 г. и на когото се приписва принос за падането на комунизма в Полша и източната и централна Европа.

"Това е почит от името на целия Сенат, тъй като го считам за акт на безсмислено насилие — обида към папата, който повече от всеки друг се застъпваше за мир и се противопоставяше на диктатурите", каза председателят на сената.

"Помним го като велик папа", добави той.

