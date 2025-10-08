Българи са част от престъпна схема за кражби на телефони във Великобритания

Двама българи са задържани във Великобритания като част от международна престъпна група за кражба и контрабанда на мобилни телефони към Китай. Според данни на британската полиция, групата е действала изключително мащабно, а само през последната година са били откраднати и изнесени около 40 000 устройства. Разследването показва, че този вид престъпна дейност се е превърнала в по-печеливш бизнес от наркотрафика за някои банди, заради ниския риск и по-леките наказания.

Българите в схемата

Задържани до момента се 46 души, сред които най-малко двама българи, потвърди кореспондентът на Нова телевизия в Лондон. Сред основните организатори полицията посочва двама афганистанци на около 30 години и един индиец, а българката е сред задържаните по време на масирана акция в северен Лондон.

Стотици полицаи са щурмували десетки адреси едновременно, за да предотвратят предупреждения между членовете на групата. Предполага се, че българите са били на по-ниско ниво в организацията — главно като джебчии и куриери.

Кражбите се извършват от млади хора, които се придвижват с електрически велосипеди, облечени в черно и с маски. Те изтръгват телефоните от ръцете на минувачите на оживени улици и спирки в центъра на Лондон.

Смята се, че печалбата на извършител е между 200 и 400 паунда на телефон, но при препродажба в Китай цената достига до 5000 долара.