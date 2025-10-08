Войната в Украйна:

Коалиционният партньор на ГЕРБ за "Елените": И тези, които са си купували жилища, са преследвали някаква користна цел

Думите от заглавието са на лидера на СДС Румен Христов и той ги изрече в сутрешния блок на БНТ. Поводът - бедствието в курортното селище "Елените". Христов обяви, че тези, които са строили и тези, които са купували жилища в курорта на Черноморието ни, са се водили от користна цел - да е по-близо от морето. Той влезе в това обяснение след като беше попитан от водещата на сутрешния блок на Българската национална телевизия Христина Христова къде са институциите за строителството в "Елените" и не ги ли избираме за това да вземат решения в полза на гражданите - заради изяснилите се вече сериозни институционални пропуски относно "Елените".

Христов се съгласи, че отговорност за случилото се трябва да бъде търсена. Припомняме обаче, че разрешенията там са издавани преди много години, досега никой не е коментирал каква е давността. Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това показа вече официална проверка. Какво липсва в нея - примери с имена на подписвали разрешения и с имена на тези, които са ги искали - Още: Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

Новините днес