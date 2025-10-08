Живот в нечовешки условия: Цял вход страда заради мъж, превърнал дома си в сметище

Мъж е превърнал апартамента си в София в сметище и създава проблеми на живущите в кооперацията. Съседи се оплакаха, че са подали сигнал в общината, но засега никой не се е отзовал, за да реши проблема. Той се е барикадирал в дома си, превърнат в сметище и развъдник на гризачи и насекоми. Наскоро хората претърпели поредното наводнение.

Институциите не са в състояние да помогнат

"Живее на четвъртия етаж. Вътре условията са нечовешки. Апартаментът е превърнат в сметище, има плъхове, дървеници, целият вход е пламнал и не можем да се оправим. Има близки, но не се грижат за него. За мен обаче това е човешка трагедия, и за него, и за нас", сподели жена от блока в ефира на Нова телевизия.

Друг нейн съсед пък призна, че е запушил с тиксо всички дупки в блока, защото, през тръбите, щранговете и вентилаторите влиза отвратителна миризма.

Съседите обясниха и че полицията се отзовава на техните сигнали, но социалните институции не са в състояние да помогнат.

Хората са пуснали сигнал за бедстващ човек в общината. "Казаха, че ще реагират в едноседмичен срок, но абсолютно нищо не се е предприело. Никой не е идвал, никой не се ое баждал. Смятаме да направим подписка и да подадем нов сигнал", обясни един от съседите на мъжа.