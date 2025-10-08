Туск не дава на Германия заподозрян за взривовете на "Северен поток"

Не е в интерес на Полша да предаде украинец, издирван от Германия по подозрение за участие в експлозии, повредили газопровода "Северен поток". Това заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от Reuters. Той обясни, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир З., който беше задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден. Туск повтори дългогодишното противопоставяне на Полша на тръбопроводите, които според Варшава са ключови за превръщането на Европа в твърде зависима от руската енергия.

"Проблемът на Европа, проблемът на Украйна, проблемът на Литва и Полша не е, че "Северен поток 2" беше взривен, а че беше построен", каза Туск. "Със сигурност не е в интерес на Полша да предаде този гражданин на чужда държава", добави той.

Полски съд постанови в понеделник, че Володимир З. трябва да остане в ареста още 40 дни, докато се вземе решение дали да бъде прехвърлен в Германия въз основа на европейска заповед за арест.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. отбелязаха ескалация на украинския конфликт и ограничиха енергийните доставки. Никой не е поел отговорност за експлозиите, а Украйна отрича всякаква роля.

Друг украинец, заподозрян в координиране на атаките, беше арестуван в Италия през август и планира да се бори срещу екстрадицията му в Германия.

Полският адвокат на Володимир З. заяви, че клиентът му не е направил нищо нередно и че ще пледира невинен.