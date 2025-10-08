Глад, руини и смърт: Цената на израелската офанзива в Газа

Израелската офанзива, предприета в ивицата Газа в отговор на изненадващата атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., причини смъртта на десетки хиляди палестинци и опустоши цели части от тази територия.

По повод вчерашната втора годишнина от нападението, извършено от "Хамас", агенция Reuters е направила равносметка на жертвите и щетите, като по-голямата част от използваната информация е взета от доклади на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси.

Жертвите в Газа

От 7 октомври 2023 г. повече от 67 000 хиляди палестинци са били убити в Газа, като една трета от жертвите са под 18-годишна възраст, според данни на здравните власти в ивицата.

Министерството на здравеопазването в Газа в своя отчет не прави разграничение между цивилни жертви и бойци на групировки. По данни на Израел са били убити най-малко 20 хиляди бойци.

Израел твърди, че офанзивата взима на прицел "Хамас" и че се опитва да избягва цивилни жертви. Според Израел обаче бойци на "Хамас" се крият сред цивилни - твърдение, което е отхвърляно от палестинското движение.

Разследваща комисия на ООН стигна миналия месец до заключението, че Израел е извършил геноцид в ивицата Газа, като посочи мащаба на убийствата като един от своите аргументи. В отговор Израел нарече тази оценка пристрастна и "скандална".

Израелските жертви

Най-малко 1665 израелски и чуждестранни граждани са били убити в резултат на войната между 7 октомври 2023 г. и 29 септември 2025 г., по данни на израелските власти. Само при атаката на 7 октомври 2023 г. жертвите са 1200.

Израелската армия каза, че от началото на военната сухопътна операция в Газа на 27 октомври 2023 г. са били убити 466 и ранени 2951 нейни войници.

"Хамас" взе 251 души за заложници в Газа при атаката на 7 октомври 2023 г. Израел твърди, че 48 от тях остават в Газа, като предполага, че 20 са живи.

Според плана, които двете страни объждат за прекратяване на войната, оставащите заложници трябва да бъдат разменени за палестински затворници в Израел, но e малко вероятно да бъде постигнато бързо споразумение по време на преговорите, казват експерти.

Разрушения

Около 193 000 хиляди сгради в Газа са били напълно или частично разрушени според анализ на Сателитния център на ООН въз основа на последните данни от юли. Тази статистика включва 213 болници и 1029 училища. Само 14 от общо 36-те болници в Газа все още функционират, и то частично, като тези, които се намират в южната част на Газа, са претоварени, по данни на Световната здравна организация.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека изрази сериозна загриженост във връзка с мащаба на разрушенията в Газа - най-големия град в едноименната ивица, като каза още, че всяко целенасочено усилие за преселване на палестинците от крайбрежната територия ще се равнява на етническо прочистване.

Преселване

За само около 18% от ивицата Газа не са в сила заповеди за преселване на населението или не е обявена военна зона, сочат данни на ООН. Голям брой палестинци са били преселени много пъти.

Откакто израелската военна кампания обхвана и град Газа в средата на август, като Израел обеща да изкара бойците на "Хамас" от скривалищата им, ООН е регистрирала над 417 000 хиляди преселвания на хора от северната в южната страна на ивицата.

Израел призова жителите на град Газа да се евакуират на юг. Условията за живот в южната част на ивицата обаче са ужасни. Там има цели семейства, натъпкани в импровизирани палатки, а службите, които се опитват да настанят новопристигналите, са претоварени, казват хуманитарни организации.

Храна и глад

Глобална система за мониторинг на глада каза през август, че в град Газа е настъпил масов глад, който се очаква да се разпространи. Бенямин Нетаняху, министър-председателят на Израел, отхвърли тази статистика като "откровена лъжа".

Интегрираната система за класификация на фазите на хранителна сигурност съобщи, че 514 000 хиляди души – близо една четвърт от палестинците в Газа – страдат от глад.

Най-малко 177 човека, сред които 36 деца, са починали от глад или недохранване, откакто в части от Газа бе потвърден масов глад, според Министерството на здравеопазването в Газа.

Над 60% от бременните жени и току-що родилите майки също страдат от недохранване, каза Фондът на ООН за населението.

Помощ

На 21 май Израел вдигна блокадата за хуманитарната помощ за Газа, която продължи 11 седмици. Хуманитарни организации казват, че малкото помощ, която все пак достига до ивицата, е крайно недостатъчна.

На 21 май Израел вдигна блокадата за хуманитарната помощ за Газа, която продължи 11 седмици. Хуманитарни организации казват, че малкото помощ, която все пак достига до ивицата, е крайно недостатъчна.

Голям брой агенции заявиха, че продължават да срещат затруднения и логистични пречки, включително затварянето на 12 септември на пункта "Зиким" между Израел и Газа, както и на пункта "Алънби" между окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан и Йордания за доставка на хранителни помощи на 24 септември.

Израел твърди, че няма количествено ограничение на хранителната помощ, влизаща в Газа, и обвинява "Хамас" в кражба на помощи - нещо, което "Хамас" отрича да прави.

Около 73% от камионите, доставили помощ в Газа миналия месец, са били разграбени от гладни цивилни, както и от въоръжени банди, според Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси.

От 27 май най-малко 2340 души са били убити, докато са търсели храна или помощи в Газа – около половината от жертвите са се намирали в близост до военни складове за снабдяване, останалите - по маршрутите на конвоите с хуманитарна помощ, по данни на Службата от 20 септември.

Хуманитарната фондация за Газа, която започна да доставя храна в края на май от малко на брой разпределителни центрове, отрича край тях да има инциденти. Фондацията не е част от системата на ООН и е подкрепяна от Израел. По нейни данни от 29 септември тя е доставила над 175 милиона хранителни дажби.