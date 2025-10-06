"Лукойл" е ключът към договорките между Борисов и хора на Тръмп": Румяна Коларова пред Actualno (ВИДЕО)

България в момента играе ключова роля в схемите за заобикаляне на санкциите срещу Русия, като "дава възможност за сенчести транзакции и доставки", свързани с "Лукойл". Това заяви професор Румяна Коларова в интервю за Студио Actualno, коментирайки информацията на Wall Street Journal, че Бойко Борисов е провел неофициален разговор с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с енергетиката и санкциите по закона "Магнитски".

"Лукойл" е на първо място"

Според Коларова, най-вероятният фокус на подобни разговори не е толкова проектът "Турски поток", а именно съдбата на "Лукойл", който от години е стратегически руски актив в България:

"Напълно естествено е политическият елит на САЩ, приближеният кръг на президента Тръмп, да обсъжда с ключови държави въвеждането на по-стриктни санкции. България има значение не само заради Турски поток, а много повече заради "Лукойл"." Още: Главното "Д" и Борисов тепърва ще се борят за прокуратурата

Тя допълни, че зад официалните разговори може да стои и подготовка за приватизация на "Лукойл", която не би могла да се осъществи без "стратегическа подкрепа и стратегическа инвестиция" от страна на Запада.

Коларова подчерта, че макар формално да има забрана за внос на руски петрол, все още функционира "сенчест флот", който обслужва руски доставки, и че именно това създава реална възможност за задкулисни договорки.

Ролята на "Магнитски"

В отговор на въпрос дали подобен разговор може да е част от "сделка" за смекчаване на санкциите "Магнитски", професор Коларова заяви категорично:

"Това въобще не е сделка. Позицията на Тръмп е да се смекчи антикорупционната реторика и политика. Това е част от по-широк процес на отстъпление от демокрацията, който наблюдаваме в САЩ." Още: Половин година Теменужка Петкова не отговаря на въпрос за Пеевски и "Магнитски"

По думите ѝ президентът на САЩ демонстративно отстъпва от приоритетите на демократичните администрации, сред които са борбата с корупцията, екологичните политики и социалните програми.

"Когато се отстъпва от антикорупционната политика, се освобождава място за частни инвестиции, които гарантират друг тип геополитическо присъствие на САЩ", каза тя.

"Агония на стария модел" в съдебната система

Втората част на интервюто бе посветена на кризата в прокуратурата след решението на Върховния касационен съд, че Борислав Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор.

Коларова определи ситуацията като "агония на стария модел", при която прокуратурата "няма полезен ход, но не е готова на най-лесното решение".

Тя обвини "Продължаваме промяната – Демократична България" в липса на професионализъм и политическа воля: "В резултат на груби грешки и наивност, доминирани от Кирил Петков, Асен Василев и Лена Бориславова, днес виждаме една травма, която ги парализира. Те се страхуват да предложат решения, а без тях няма конструктивен изход." Още: Схемата как Пеевски става премиер: Говори Методи Андреев (ВИДЕО)

Медийна война и борба за периферията

Коментирайки обвиненията срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, Коларова ги определи като част от "медийна война и политическа поляризация", в която "вярата на симпатизантите е по-силна от фактите".

По отношение на протестите на "ДПС-Ново начало" пред антикорупционната комисия, тя заяви, че наблюдаваме "два свята, две реалности", които се сблъскват не толкова на улицата, колкото "в медийното пространство и в умовете на хората".

"Виждаме как се крадат риторики и позиции – президентът, Пеевски, Продължаваме промяната... всички си разменят роли. Това обърква обществото и прави борбата за периферията – за негласуващите – още по-безсмислена", заключи тя.