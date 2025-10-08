НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 08.10.25 - Готви ли се Русия за война с НАТО?

Изминаха 43 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

От едната страна – структурирана стратегия с крайна цел преобръщане на действащия след Втората световна война ред. От другата – поведение тип след дъжд – качулка, и то много често дори не се стига до качулката: така може да бъдат обобщени действията на Русия и Запада в момента що се отнася до най-горещата им пресечна точка т.е. войната в Украйна. Поредни примери в двете посоки излязоха наяве през вчерашния ден. На първо място – руското външно разузнаване (СВР) обяви, че Великобритания планира следната провокация: руснаци, воюващи за Украйна, ще атакуват украински или чуждестранен кораб в пристанище в Европа, използвайки китайска екипировка и оръжия, и това ще бъде представено като руска операция. Твърдението на СВР е поредно такова в последно време. "Изглежда, че Русия провежда съгласувана подготовка като част от фазата на създаване на физически и психологически условия за военни непредвидени ситуации. Този модел на организирана дейност предполага, че Русия е навлязла в първата фаза на подготовка - "Фаза 0" - за преминаване към по-високо ниво на война от това, което Русия поддържа срещу Запада в момента (хибридна война с информационни кампании и по-малки като мащаб саботажи)“, коментират анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). В какъв срок ще бъде завършена фазата, не е ясно – поне за момента няма признаци, че Русия се подготвя за директна война, с мащабни военни операции, срещу НАТО, добавят от ISW.