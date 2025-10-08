Кметът на "Люлин" ловко прехвърля към Терзиев за боклука и дали нарочно се хвърлят отпадъци

Има допълнителни камиони за извозване на отпадъци и боклук от "Софтекострой". В район "Люлин" има 1500 контейнера - полагаме максимални усилия да поддържаме чистотата. Това заяви кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров. Той обърна специално внимание, че приоритет са по-малките кофи за боклук.

До мен данни, че има умишлено хвърляне на отпадъци, за да се ескалира криза, не са стигнали. Дирекция "Сигурност" към Столична община може да анализира записите от общинските охранителни камери, обясни Тодоров пред БНТ. Той повтори изрично, че лично няма информация някой нарочно да хвърля едрогабаритни отпадъци. Вече четвърти ден няма извозване на боклук на някои места, добави кметът на район "Люлин".

Същевременно Тодоров се оправда с централното ръководство на Столична община за по-големите контейнери, в които да се хвърля боклук. Припомняме, че именно той беше един от хората, които предизвикаха вътрешноуправленски скандал в ПП за София, от които се стигна и до ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов.

"Опасявам се, че за тази битка излизаме недостатъчно подготвени. Със сигурност не е редно софиянци да плащат повече. Няма как да оставим гражданите на произвола на някакви битки", добави Тодоров, който коментира изявление на кмета на София Васил Терзиев, че няма да се поддаде на рекет с цените за извозване на боклук. Припомняме, че беше посочена искана цена от 480 лв. на тон за "Люлин" и "Красно село", докато за други райони обществени поръчки бяха спечелени с под 200 лв. на тон, по думите на софийски общински съветници.

