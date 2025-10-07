"Всичко в политиката ще се преобърне след избора на нов главен прокурор" (ВИДЕО)

"Лично аз смятам, че всичко ще се преобърне в България в политически план, когато се смени съставът на Висшия съдебен съвет и бъде избран нов главен прокурор." С тези думи преподавателят по политически науки и комуникации проф. Росен Стоянов очерта в Студио Actualno най-съществената развръзка в поредната институционална криза, която, по думите му, поставя страната в безвремие и несигурност.

"Кабинетът легитимира Сарафов"

Проф. Стоянов коментира присъствието на премиера Росен Желязков и правосъдния министър Георги Георгиев на балканския форум на главните прокурори, чийто домакин бе Борислав Сарафов. Още: "Лукойл" е ключът към договорките между Борисов и хора на Тръмп": Румяна Коларова пред Actualno (ВИДЕО)

Според него решението им да участват е "акт на легитимация" на човек, за когото Върховният касационен съд вече е постановил, че няма право да заема поста. Въпреки това Стоянов не изключва, че министър-председателят и правосъдният министър са били в деликатна позиция:

"Те са между чука и наковалнята, защото такова международно събитие не се организира за два дни. То е планирано от месеци и е част от ротация между държавите. Ако изпълнителната власт беше бойкотирала форума, това щеше да се превърне в международен скандал."

Стоянов все пак подчерта, че липсата на реакция и обяснение от страна на Министерския съвет е сериозен комуникационен пропуск: "В случая би трябвало да има отговор на въпросите – защо са били там, по държавнически подбуди ли, или защото припознават статуквото такова, каквото е."

"Политическата система ще се рестартира при нов ВСС"

Политологът е категоричен, че страната се намира "в конституционна криза", тъй като сегашният модел блокира избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Още: Според нелегитимния и.ф. Сарафов прокуратурата опазвала обществения интерес

"Квалифицираното мнозинство от 160 гласа е почти невъзможно за събиране при днешната пъстра конфигурация в парламента. Това не е нежелание на партиите, а фактическо състояние. Правилата, приети с идеята за баланс и обновление, сега сами се превърнаха в стопер", каза Стоянов.

Той добави, че решаващият момент за политическата стабилност ще настъпи "когато се смени съставът на ВСС и се избере нов главен прокурор – независимо какъв ще бъде".

За срещата на Борисов с Тръмп-младши

Проф. Стоянов коментира и темата, свързана с публикацията на "Wall Street Journal" за срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши. Според него подобни контакти между български и чужди политически фигури не са изненадващи, но "в България липсва законова рамка за лобизма", което превръща всичко подобно в сиво поле. Още: Борисов призна, че е говорил със сина на Тръмп. Санкциите по "Магнитски" също са били тема (ВИДЕО)

"Имаме един огромен проблем и той се нарича липса на практики и законодателство в сферата на лобизма. В САЩ лобизмът е законово установен, докато у нас се възприема като нещо задкулисно. Политик не може да бъде лобист, а у нас точно това се случва", обясни Стоянов.

Той определи реакцията на Борисов като "симптоматична", тъй като не е направена през официален канал, а чрез "една случайна среща" с Николай Бареков:

"Това, ако не е нарочно, би било несериозно. Когато си политик, всяка дума трябва да е обмислена. Такава среща може спокойно да се разчете като намигване в определена посока, може би дори към Делян Пеевски." Още: "Може да те е снимал с някое готино гадже и да те държи?": Борисов говори за зависимост от Пеевски в изненадващо интервю (ВИДЕО)

За кризата с боклука в София

По повод кризата с отпадъците в София проф. Стоянов определи ситуацията като "възможност за лидерство" пред кмета Васил Терзиев:

"Кризата всъщност е възможност. Терзиев може да докаже, че е мениджър, като организира общинските фирми така, че сами да се справят, вместо да плаща тройно по-висока цена на един-единствен кандидат. Ако успее, ще спечели обществена подкрепа."

В края на разговора проф. Стоянов коментира и президента Румен Радев. Какво е неговото мнение по въпроса дали Радев ще прави партия - вижте в пълното интервю.