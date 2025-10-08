Путин: Завзехме 5000 кв. км през тази година

Руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург. По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле.

Още: Le Monde: На 73 години Владимир Путин мечтае за безсмъртие

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция. Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия, предава БТА.

Още: Оцапаният в кръв диктатор: Да си спомним всички войни, водени от рожденика Путин

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни. А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, обвини той Украйна.

Още: Грешка е да не се свалят руските дронове над Европа: Какво е замислил Путин