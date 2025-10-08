Войната в Украйна:

08 октомври 2025, 07:55 часа 435 прочитания 0 коментара
Улиците в курорта Лозенец продължават да са под вода

Улиците в курорта Лозенец, община Царево - под вода след проливния дъжд вчера. Наводнени бяха най-ниските части край морето, както и няколко приземни етажи и на хотели. "Рано сутрин явно се е заляла територията тук. БГ АЛЕРТ не ме събуди да се активирам по-рано. Не искат да отводнят двора и жилището ни". Според жителя на Лозенец пожарната е можело да помогнат да отводнят, да сложат пясък, но не са го направили. Още: Царево отбелязва една година от наводнението на Южното Черноморие

Редовно се наводняват улиците при дъжд

"Редовно се наводняват улиците при голям дъжд. Големите дъждове са били 2023-та и тази година. Водосбор от неорганизирани територии прехвърли вътрешния път и изтече в най-ниската точка на селото. Имайте предвид, че тук се намираме на 2 м. надморска височина, на места и на надморското равнище. Това е най-ниската точка на селото. Не се наложи евакуация на селото. Вчера предложихме евакуация, след като видяхме прогнозата, но те отказаха. Поддържахме връзка през цялото време с жителите", коментира кметът на Лозенец Жени Гандиева.

Зам.-кметът на Царево Денис Диханов съобщи, че са имали спокойна вечер: "Екипи бяха на терен, наблюдаваха се критични точки - мостове, дерета. Нощта премина спокойно, следим прогнозите за напред. Повече от 12 часа валя. Учениците са на училище, децата са на детска градина".

Антон Иванов
