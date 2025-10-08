Деца от детска градина в Ивановска област получиха гранатомет като подарък. Става въпрос за детската градина "Перемиловски" в Шуя, Ивановска област. При Шуя е разположена 112-та бригада на руската армия. Това е една от двете бригади, които Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) посочи като отговорни за кървавия руски ракетен удар срещу Суми навръх Цветница. При него загинаха 35 души.

Как така децата са получили гранатомет? Бил им е изнесен "Урок по смелост", с "доброволци" от центъра "По-силни заедно". В рамките на урока на малчуганите са показани и бойни дронове, плетени са камуфлажни мрежи и са правени полеви медицински комплекти за "участници в специалната военна операция" (СВО - гнусното име, което режимът на Путин налага за подпалената от него пълномащабна война в Украйна), предава руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. И още - децата са били окуражавани да пишат послания за руските войници на фронта в Украйна.

"Срещата беше много образователна за децата от детската градина. Децата научиха за героите на нашия регион, научиха за съдържанието на военна раница, с нетърпение пробваха екипировката на участник в СВО и, разбира се, получиха отговори на многобройните си въпроси", се казва в изявление на детската градина.

СВО не върви по план

Късно снощи, украинският телеграм канал Exilenova_plus публикува видео, на което се вижда как ракета удря жилищна сграда в Белгород. Украинската информация е, че това е руска ракета - най-вероятно прехващач.

И още - в Ленинградска област релси са били взривени, а влак, превозващ военни товари, е дерайлирал, съобщават "Украинска правда", "Обозревател" и РБК-Украйна. Преди това в руски медии беше оповестено, че е влаковете в участъка Строганово-Мшинская в Ленинградска област са спрени. Крайградските влакове бяха пренасочвани, а за пътниците бяха осигурени автобуси. Руските железници отдадоха прекъсването на движението на "технически причини", а товарните и пътническите влакове закъсняха с няколко часа заради обходния маршрут.

