Прокуратурата не губи време и прати Демерджиев на съд

Софийската градска прокуратура чевръсто е приключила и внесла в съда обвинителния акт срещу бившия служебен министър Иван Демерджиев. Това видя в. "Сега" в регистрите на държавното обвинение и на съда. Делото е образувано и разпределено на съдия Величка Маринкова. Предстои тя да насрочи разпоредително заседание и да се произнесе дали да даде ход на процеса.

ОЩЕ: Бивш вътрешен министър, критик на Пеевски, вече е обвиняем

Преди по-малко от месец Демерджиев съобщи, че прокуратурата е променила обвинението му - от безстопанственост в умишлено сключване на неизгодна сделка. Обвинението на Демерджиев вече не е за безстопанственост, а за умишлено сключване на неизгодна сделка. Твърденията на прокуратурата по фактите остават същите.

Обвинението

На 24 април 2025 г. бившият служебен министър беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. "Така той нарушил закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР", твърди прокуратурата и сочеше размера на безстопанствеността - 1 482 218 лв. Самото разследване е образувано още през 2023 г.

"Безстопанствеността обаче настъпва с плащането, което е направено от Калин Стоянов," обясни Демерджиев. Той посочи още, че разследващите са отказали всички негови доказателствени искания за разпити на свидетели, проверки, очни ставки.

"Изключително негодно обвинение, писано като от ученик. Не се сочи в какво се изразява неизгодната сделка", коментира още Демерджиев тогава. Той разказа и че по делото има назначена експертка от Бургас, чиито заключения прокуратурата е връщала 4 пъти с нови указания, "за да преработи заключенията си така, че да им хареса".

ОЩЕ: "Ще помете фасадните конструкции на Пеевски": Близък до президентството не отрече, че Радев прави партия

По делото на Демерджиев има защитен свидетел. Той обясни, че това е бившата му заместничка Моника Бийчър, освободена от служебния премиер Гълъб Донев по искане на Демерджиев. Това е станало, след като Бийчър поискала индексация с 40% на договора за документите без никаква обосновка, като единствения мотив, който изложила за промяната пред Демерджиев, бил "законът позволява да се увеличи с до 50%". След тази случка и след махането на Бийчър, Демержиев поел контрол върху подготовката на договора за новите лични документи. На въпроса защо дамата е защитен свидетел, с какво са застрашени животът и здравето ѝ, Демерджиев обясни, че тя се почувствала притисната, защото докато работела в МВР, шофьорът ѝ бил тестван за алкохол и наркотици 2 пъти.

Демерджиев обясни още, че единствената му среща в фирмата-изпълнител била, когато бил подведен, че от самата фирма настояват за замяна на елементи по договора с много по-скъпи. Оказало се обаче, че предложението за това дошло от Бийчър.

Наблюдаващ прокурор по делото е бившият зам. градски прокурор Ивайло Петров, за когото Демерджиев обясни, че не му е "виждал очите", защото всички действия се извършват от антикорупционната комисия. "Натискът върху тези хора се вижда", категоричен е бившият министър.

Още на 25 април, когато прокуратурата обяви обвинението, той каза пред "Сега", че всеки разумен човек би разбрал, че то е следствие на това, че е осветил влиянието на Делян Пеевски в МВР и прокуратурата.

ОЩЕ: Разломът в съдебната власт: Бивш министър вижда решението в предсрочни парламентарни избори

"Ако някой е извършил безстопанственост (а такава няма), то това е Калин Стоянов, министърът на Пеевски", категоричен е Демерджиев по адрес на приемника си, който вече е депутат от ДПС - Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Още през пролетта, когато се разбра за обвинението на Демерджиев, който е адвокат от Пловдив, близo 200 aдвoĸaти oт цялaтa cтpaнa зa пo-мaлĸo oт двa дни cъбpaxa пoдпиcĸa и излязoxa c дeĸлapaция в негова зaщитa. "Bcяĸo тeндeнциoзнo, злoнaмepeнo и явнo пopъчĸoвo пoceгaтeлcтвo нaд дoбpoтo имe и oбщecтвeния aвтopитeт нa дopи и eдин eдинcтвeн бългapcĸи aдвoĸaт e пoceгaтeлcтвo и cpeщy aвтopитeтa и нeзaвиcимocттa нa цялaтa aдвoĸaтypa. И cpeщy ocнoвитe нa пpaвoвaтa дъpжaвa и чecтнoтo пpaвocъдиe", обявиха те.