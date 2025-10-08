Криза с боклука, запалени камиони и отнет лиценз: Общински съветници в спор кой саботира скандала

Как ще бъде решена кризата с боклука в два от големите столични квартала - "Люлин" и "Красно село"? На този въпрос в студиото на bTV бяха поканени да отговарят общинските съветинци от ПП-ДБ и ВМРО Бонка Василева и от Карлос Контрера, които се скараха и започнаха да прехвърлят обвинения един на друг за кризата с отпадъците. Първо Бонка Василева заяви, че доста по-малко боклук се генерира и от двата района. "Наистина има саботажни работи и се появиха едрогабаритните отпадъци. Извъднъж хора решиха да си почистят мазетата и таваните. Добрата новина е, че хората се организират. Ние от ПП-ДБ също ще се включим в една от акциите на доброволците в "Люлин", обясни Бонка Василева.

Как ще се реши кризата с боклука?

Според нея проблемите идват от четири запалени камиона и един лиценз се отне, без да се информира самата фирма затова.

"Има специфики на районите и едно е да чистиш район с малки улички, съвсем друго да се чисти район като "Люлин". Една единствена е кризисната точка в момента", коментира Бонка Василева. Тя смята, че големият проблем на обществената поръчка е, че договорите е трябвало да са с нови правила, нова техника и много повече възможности за наказване на нарушителите.

"Цената за боклука скочи, защото имаше две турски фирми, които дадоха цена много по-ниска от нашата. Изгорели са четири камиона, докато тече процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка", изтъкна Бонка Василева. И настоя МВР да направи разследване кой запали четирите камиона за смет.

Карлос Контрера призова общинските съветници да се държат като регистратори. "Още преди да се обяви обществената поръчка, предупредих, че има риск да се появи криза с боклука. Трябваше да се изгради капацитет на "Софекострой" и кризата с боклука да се прехвърли на общинското предприятие", посочи Контрера. И запита - какво ще се прави за другит зони на София, за които също има един кандидат за отпадъците.

Според Контрера ПП-ДБ нямат представа какво да правят с боклука. Поемете малко отговорност, призова общинският съветник от ПП-ДБ. Карлос Контрера е очаквал и по-адекватна намеса от кмета на София Васил Терзиев за кризата с боклука.

