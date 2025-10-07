Словакия отрече: Няма да изпращаме военна, а само хуманитарна помощ на Украйна

Доставките, които съставляват 14-ия пакет военна помощ за Украйна, са "хуманитарен въпрос", без Словакия да доставя оръжия на страната. Това заяви министърът на отбраната на страната Роберт Калинак на пресконференция във вторник след посещението си в Киев ден по-рано. Той добави, че Украйна е предложила своята технология за локализиране на безпилотни летателни апарати като част от бъдещия проект за изграждане на стена от дронове.

"Оставаме верни на това, което винаги сме казвали. Ясно заявихме, че вече няма да даряваме оръжия или подобни артикули на Украйна, а само несмъртоносна и следователно хуманитарна помощ на отделни страни и се придържаме към това", каза Калинак. Той също така разкритикува опозицията и медиите, обвинявайки ги, че правят изявления, показващи, че правителството е променило курса си по отношение на войната в Украйна.

"През цялото време казвахме едно и също нещо. Казвахме го преди изборите, след изборите и го казваме сега. Винаги се фокусираме върху тези, които страдат най-много, тези, които се нуждаят от помощ, и във всички подобни конфликти сме за мирно решение", подчерта той.

Калинак отбеляза, че част от 14-ия пакет за помощ, предназначен да помогне на обикновените хора в Украйна, вече е подготвен, като се обмисля и подготовката за 15-ия пакет. В тази връзка Калинак спомена енергийната инфраструктура и възможността за доставка на допълнителни системи за разминиране „Божена“ на Украйна.

Според Калинак, Киев е предложил своите технологии за откриване за проекта за стена от дронове на източния фланг на Европейския съюз, като цената на това се счита за по-ниска от тази на други решения. „Може да се изгради много добра система за сравнително малко пари. В замяна искаме да включим словашки продукти в системата“, каза министърът, споменавайки местни оръдия със среден калибър като възможност. Все още обаче не е взето решение относно предложението на Украйна. В обръщението си на Международния форум на отбранителната промишленост в Киев в понеделник Калинак обяви, че Словакия подготвя нов пакет за военна помощ за Украйна, който ще включва инженерна и разминираща подкрепа. Според украинското Министерство на отбраната Словакия ще предостави на източния си съсед пет системи за разминиране „Божена“, заедно с друго военно и невоенно оборудване.

