В много кадастри реките са дадени като ниви: Архитект за наводненията в "Елените"

Камарата на архитектите в България излезе с позиция, в която посочва, че поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие. „Такава е позицията ни не само за този случай, а за всички случаи в страната. Това е принципна позиция от много време. Ако има такова строителство, трябва да се докаже“, каза пред bTV архитект Събин Попов, председател на Регионалната камара на архитектите в Бургас. „Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина“, допълни той.

Много дерета са застроявани

По думите му има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани не само в тази част на страната, но и в други региони, включително и в София. „Тези дерета, когато са в урбанизирани територии, трябва да бъдат така направени, че не само да не препятстват отичането на водите, но да се спомага тяхното отичане и закарване на подходящите места“, обясни архитектът. „Има 127 обекта в страната, които са рискови от тази гледна точка за наводнявания. Сред тези обекти не е „Елените“, така че отговорността на високо ниво е голяма“, каза още Събин Попов.

Относно това сигнализирано ли е, че е извършено строителство в корито на река, той коментира: „РИОСВ, РЗИ и другите институции, още на ниво подробни устройствени планове, са на място и участват в експертните съвети. Още на това ниво трябва да се решават тези въпроси. В тези устройствени планове се оказва какво ще бъде строителството, какви са максималните параметри на строителството и къде не може да се строи“, поясни още архитектът.

На въпрос възможна ли е хипотезата, че реката е изчезнала от кадастъра Попов заяви, че това е напълно възможно. „В много кадастри реките са дадени като ниви. Той се поддържа от геодезисти и трябва да попитате тях как реките стават ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено“, каза Събин Попов.

„Когато има в урбанизирана територия такива дерета, трябва да се вземат всички мерки“, отново заяви архитектът.

