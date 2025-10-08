Спомняте ли си Google сигналите?

Войната в Украйна:

Въпросът беше отправен от водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов към депутата от "Възраждане" адвокат Петър Петров. Причината - шумът, който прокремълската партия реши да вдигне и лидерът ѝ Костадин Костадинов да казва, че ще сезира прокуратурата заради материал на The Wall Street Journal за "Турски поток", санкциите "Магнитски" и Бойко Борисов - Още: "Бих разбрал Борисов, ако беше помолил Тръмп да инвестира в къщата му": Костадинов вярва на американската статия за "Магнитски"

Препратката към Google е заради нападките преди време как ПП подавали сигнали като търсели в най-популярната онлайн търсачка основа, а нямало истински доказателства. То доказателствата отговорните органи трябва да ги търсят, обясни Петров.

На директен въпрос дали "Възраждане" вдигат сега шум, но когато трябва в пленарна зала добре си работят с ГЕРБ, Петров отговори, че ако знаел, че ще го питат това, още 2014 година в устава на партията на Костадин Костадинов щяло да пише, че тя е противник на ГЕРБ - Още: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Ивайло Ачев
