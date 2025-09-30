Войната в Украйна:

Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

30 септември 2025, 17:12 часа 309 прочитания 0 коментара
Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

Посланикът на Южна Африка във Франция Нкосинати Еманюел Мтетва е намерен мъртъв близо до хотел "Хаят" в парижкия квартал "Порт Майо", съобщи вестник Le Parisien, позовавайки се на прокуратурата на френската столица.

Според предварителни данни, 58-годишният дипломат е скочил от 22-ия етаж на четиризвездния хотел. Той е бил издирван от 29 септември, след като съпругата му е съобщила за "тревожно съобщение", което е получила от него. Телефонът на Мтетва за последен път е бил засечен близо до Булонската гора.

Още: Американски милионер, с години хвалил се с убийства на диви животни, загина пронизан от бивол (СНИМКИ)

Мтетва е бил назначен за южноафрикански посланик във Франция през февруари 2024 г. и е бил и постоянен делегат на страната в ЮНЕСКО. Той е известен политик и бивш министър на полицията, както и министър на изкуствата и културата на Южна Африка.

Още: Мароканец оскърби Франция с цигара и е изправен пред сурово наказание (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Южна Африка Париж Франция
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес