Тръмп към Путин: "Не изглеждаш добре, 4 години водиш война, която трябваше да ти отнеме седмица" (ВИДЕО)

30 септември 2025, 17:59 часа 716 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп за пореден път в последната седмица се обърна с пренебрежение към руския диктатор Владимир Путин. След коренната промяна на реториката на републиканеца и "провидението" му, че Украйна може да си върне всички загубени територии, а Москва е "книжен тигър", сега той сподели: "Казах му (на Путин): „Не изглеждаш добре. Вече 4 години водиш война, която трябваше да продължи една седмица. Ти хартиен тигър ли си?“".

Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)

След това изрази оптимизъм, че все пак администрацията му може да разреши войната - нали вече е сложила край на 7 конфликта, кой от кой по важни, по думи на самия американски държавен глава.

Тръмп пак заговори за отношенията си с Путин и как е "разочарован" от него. "Срещнахме се с Путин в Аляска. Срещата беше успешна. След това той отново изпрати дронове в Киев. Казах, че според мен срещата е била успешна (...) Много съм разочарован от Путин. Мислех, че ще приключи с това. Трябваше да приключи войната за една седмица", повтори Доналд Тръмп, без все още да е предприел никакви сурови наказателни действия спрямо стопанина на Кремъл.

Тръмп на среща с американски генерали

Той говори пред стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния. Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните и спекулации, вариращи от готвени масови уволнения до пълна промяна в приоритетите и йерархичната структура на Пентагона.

На срещата вече говори и военният министър Пийт Хегсет, който се закани на враговете на САЩ, и каза, че армията щяла да се изчисти от мъже "в рокли", брадати и хора в лоша физическа форма: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО).

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин война Украйна
