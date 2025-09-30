Тръмп към Путин: "Не изглеждаш добре, 4 години водиш война, която трябваше да ти отнеме седмица" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път в последната седмица се обърна с пренебрежение към руския диктатор Владимир Путин. След коренната промяна на реториката на републиканеца и "провидението" му, че Украйна може да си върне всички загубени територии, а Москва е "книжен тигър", сега той сподели: "Казах му (на Путин): „Не изглеждаш добре. Вече 4 години водиш война, която трябваше да продължи една седмица. Ти хартиен тигър ли си?“".

I said to Putin: "You don't look good. You are 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger?" pic.twitter.com/A3V9vGMiGI — Clash Report (@clashreport) September 30, 2025

След това изрази оптимизъм, че все пак администрацията му може да разреши войната - нали вече е сложила край на 7 конфликта, кой от кой по важни, по думи на самия американски държавен глава.

Тръмп пак заговори за отношенията си с Путин и как е "разочарован" от него. "Срещнахме се с Путин в Аляска. Срещата беше успешна. След това той отново изпрати дронове в Киев. Казах, че според мен срещата е била успешна (...) Много съм разочарован от Путин. Мислех, че ще приключи с това. Трябваше да приключи войната за една седмица", повтори Доналд Тръмп, без все още да е предприел никакви сурови наказателни действия спрямо стопанина на Кремъл.

I am so disappointed in Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. pic.twitter.com/ZKYvQZI5Ix — Clash Report (@clashreport) September 30, 2025

I said I thought we had a good meeting. pic.twitter.com/LTPBe7QbPY — Clash Report (@clashreport) September 30, 2025

Тръмп на среща с американски генерали

Той говори пред стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния. Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните и спекулации, вариращи от готвени масови уволнения до пълна промяна в приоритетите и йерархичната структура на Пентагона.

На срещата вече говори и военният министър Пийт Хегсет, който се закани на враговете на САЩ, и каза, че армията щяла да се изчисти от мъже "в рокли", брадати и хора в лоша физическа форма: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО).