Кроасанът с масло – новата любима закуска на българина

Всеки ден хиляди клиенти на Kaufland България избират кроасаните от пекарната на веригата за някое от своите хранения. Само за последната година от пекарната на ритейлъра са реализирани над 6 милиона броя от всички разновидности на печивото, като средно месечно повече от 500 000 кроасана намират своето място на трапезата. Сред тях безспорният фаворит остава класическият кроасан с масло – златист, ароматен и винаги предпочитан избор.

Историята на кроасана започва далеч преди витрините на съвременните пекарни и ароматните закуски, които познаваме днес. Тя носи духа на легенда и героизъм. Разказва се, че първообразът му се появява във Виена през XVII век, по време на османската обсада на града. Хлебарите, които ставали още по тъмно, за да месят хляб, чули шумове от прокопавани тунели и предупредили за надвисналата опасност. Така градът бил спасен, а в чест на победата те изпечели сладкиш във формата на полумесец – „кипфел“, вдъхновен от символа на османското знаме.

По-късно рецептата преминала граници и стигнала до Франция, където пекарите вложили своята изобретателност. Те усъвършенствали техниката, въвели многолистното тесто и обогатили вкуса с щедро количество масло. Така „кипфелът“ се превърнал в кроасан – въздушен, фин и неустоим, който с времето се превърнал в символ на френската кухня и един от най-разпознаваемите вкусове в света.

Днес, векове по-късно, кроасанът с масло остава кралят на витрината. В Пекарната на Kaufland именно той е най-предпочитаният продукт, особено през студените месеци, когато топлият му аромат носи уют и настроение. Пекарната поддържа 7 основни вида кроасани, но когато даден нов вкус се превърне във фаворит сред клиентите, той получава място в постоянния асортимент. Най-новото постоянно предложение в пекарната е кроасанът с кренвирш.

Асортиментът редовно се обогатява и с лимитирани предложения – празнични кроасани с канела и ябълка за Коледа, тематични пълнежи за Хелоуин или романтични плодови вкусове за Свети Валентин.

Но кроасанът е само част от богатото портфолио. Днес Kaufland Пекарна предлага над 80 постоянни артикула, съчетаващи разнообразие и качество. Над 30 от изделията са носители на сертификат TÜV Nord, а други 18 продукта носят Clean Label стандарт, който гарантира липса на излишни добавки и внимание към всяка хапка.

Тази есен Kaufland Пекарна радва клиентите с още по-богат избор и изкушаващи седмични предложения. Под мотото „Сладко. Солено. Вкусно. Проверено.“ ритейлърът представя най-търсените си продукти като артистично вдъхновение. Новата кампания носи усещане за дом и уют, пресъздадени през съвременни концепции, в които участват едни от най-обичаните звезди на България – Христо Стоичков и DARA.

До 5 октомври кроасанът с масло е във фокуса на предложенията от пекарната на Kaufland. Клиентите могат да закупят любимия си артикул с 33% намаление за 0,59 лв. Ново предложение, валидно само за тази седмица, е и сладкото изкушение – кроасан с крем от шамфъстък, който е на цена от 1,49 лв. Всички седмични предложения могат да бъдат намерени онлайн тук.