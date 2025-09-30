За първи път в ЕС: Чехия забрани влизането на руски дипломати

Чехия обяви на 30 септември, че ограничава достъпа на притежателите на руски дипломатически и бизнес паспорти до страната. Това е първата подобна мярка в Европейския съюз, мотивирана с опасения за сигурността. ЕС междувременно обмисля ограничаване на движението на руски дипломати в Шенгенското пространство, но тази идея не попадна в 19-ия пакет санкции срещу Москва: По-малко руски туристи в ЕС и котва за Митрофанова: Брюксел с идеи за санкции.

Прага отдавна предлага ограничения на движението на руски дипломати след нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г.

Мярката влиза в сила веднага, няма да важи за дипломатите от посолството на Русия в Прага

"Наложихме забрана за влизане на притежателите на руски дипломатически и бизнес паспорти на международните летища", заяви пред репортери външният министър Ян Липавски. Той добави, че руснаците с акредитация, издадена от Чехия, ще имат право да влизат в страната и че мярката не засяга дипломатите от посолството на Москва в Прага.

Говорителят на външното министерство заяви пред AFP, че мярката влиза в сила „незабавно“.

Още: Русия предизборно залива Чехия с дезинформация. Целта е ясна

Снимка: Getty Images

Липавски същевременно допълни, че страната му ще продължи да настоява за "общоевропейски ограничения в Шенгенското пространство". Той добави, че европейската мярка „ще помогне за решаването на нашия проблем със сигурността, тъй като дипломатическата мрежа (на Русия) прикрива мрежи от агенти, които застрашават нашата сигурност тук“.

Чешката разузнавателна служба BIS заяви в годишния си доклад за 2024 г., че „Русия продължава усилията си да възстанови по-широки шпионски мрежи, действащи под дипломатическо прикритие“, припомня The Moscow Times.

Чешката република, която е член на ЕС и НАТО и е с население от 10,9 милиона души, предоставя хуманитарна и военна помощ на Украйна от началото на руската инвазия.

Още: Полша наказа Русия за пожара, изпепелил най-големия мол във Варшава (ВИДЕО)

Инцидентът с чешкото посолство в Москва: нарисувани трибуквия

Всичко това се случва малко след като неизвестни вандали изрисуваха сградата на чешкото посолство в руската столица Москва с нецензурни надписи. Преобладава думата "kokot" (пенис), предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Така посолството заприлича на долнопробен подлез.

🇨🇿 Czechia mocked the “portraits of Putin” on its embassy in Moscow



Unknown vandals painted phalluses and the word “kokot” (dick) on the walls of the Czech embassy building.



One Czech diplomat joked: “Portraits of Putin appeared on the building. Despite their undeniable… pic.twitter.com/QjnZJHqV6g — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

От чешка страна обаче реагираха - един от дипломатите в мисията каза следното: "Портрети на Путин се появиха по сградата. Въпреки неоспоримата им художествена стойност, ще трябва да ги измием".