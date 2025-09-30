Войната в Украйна:

Пожар изпепели две обитаеми постройки в Свиленград

30 септември 2025, 18:23 часа 321 прочитания 0 коментара
Пожар изпепели две обитаеми постройки в Свиленград

Две постройки са изгорели при пожар този следобед в свиленградския квартал „Простор“. Пожарът вече е овладян, няма пострадали хора, не се е наложила и евакуация. Това съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Още: Горящи стърнища затвориха междуселски път

Сигналът за пожара е подаден към 14:30 часа. „Много бързо се разви, прехвърли и шосето от Свиленград към магистрала „Марица“ и започна да се развива в посока село Капитан Андреев“, уточни той. Огънят е стигнал в опасна близост до Многопрофилната болница за активно лечение в града, до понижителна електроподстанция и магазин. „Имаше опасност за обектите, но успяхме много бързо да се организираме и да овладеем ситуация“, каза още Ивелин Тонев. От огъня има засегнати лоза в близост до квартала.  

Още: Пожар в бивша рафинерия евакуира хората в Плевен

По думите на началника на пожарната в Свиленград има съмнение, че пожарът е тръгнал от човешка небрежност. Ивелин Тонев съобщи и за още един пожар в Свиленградско този следобед. В дере в района на село Белица са горели сухи треви. Огънят е там е овладян.

Още: Жертва и 107 пожара само за денонощие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Свиленград постройки пожар информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес