Войната в Украйна:

Prada купи Versace: ЕС одобри сделката

30 септември 2025, 15:26 часа 164 прочитания 0 коментара
Prada купи Versace: ЕС одобри сделката

Европейската комисия даде зелена светлина на покупката на модната къща Versace от италианския бранд Prada за 1,25 млрд. евро (1,5 млрд. долара).

Регулаторите в Брюксел заявиха, че придобиването не поражда опасения за конкуренцията, тъй като двете компании имат ограничени пазарни дялове, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Две големи имена в модата се обединяват: Prada официално купува Versace

Сделката идва малко след като Донатела Версаче прекрати близо 30-годишната си работа като креативен директор на модната къща.

Prada, която притежава и по-младежката линия Miu Miu, съобщи, че приключването на придобиването се очаква през втората половина на 2025 година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мащабна сделка в света на модата: Prada се готви да купи Versace

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Versace придобиване Prada информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес