Prada купи Versace: ЕС одобри сделката

Европейската комисия даде зелена светлина на покупката на модната къща Versace от италианския бранд Prada за 1,25 млрд. евро (1,5 млрд. долара).

Регулаторите в Брюксел заявиха, че придобиването не поражда опасения за конкуренцията, тъй като двете компании имат ограничени пазарни дялове, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Сделката идва малко след като Донатела Версаче прекрати близо 30-годишната си работа като креативен директор на модната къща.

Prada, която притежава и по-младежката линия Miu Miu, съобщи, че приключването на придобиването се очаква през втората половина на 2025 година.

