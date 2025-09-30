Войната в Украйна:

Доналд Тръмп: Разреших конфликт на 3000 години (ВИДЕО)

30 септември 2025, 18:11 часа 373 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път засипа слушащите го с традиционните си хвалби за това как за 9 месеца успял да сложи край на 7 войни. "Аз разреших седем войни. Вчера може би разрешихме най-голямата от тях", каза той, имайки предвид войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа, макар още "Хамас" да не са приели плана му за мир. Той е съставен от 20 точки и включва прекратяване на сраженията в палестинския анклав, връщане на израелските заложници от страна на "Хамас" и създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора.

В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа. Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е против тази последна точка.

Междувременно Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО).

Тръмп се чуди кое от постиженията му е най-важно

"Въпреки че не знам - Пакистан и Индия също беше голям успех", зачуди се републиканецът кое от постиженията му е по-значимо и дали няма някой по-важен конфликт от този в Газа, разрешен от администрацията му.

Той смята, че е разрешил конфликт в Близкия изток, който траел... 3000 години. "Уреждане в Близкия изток не се е случвало от 3000 години. Питах ги: "Колко дълго се сражавате?". "3000 години". Това е доста дълго време", посочи Тръмп. Отчете обаче, че "Хамас" трябва да се съгласят.

Тръмп на среща с американски генерали

Той говори пред стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния. Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните и спекулации, вариращи от готвени масови уволнения до пълна промяна в приоритетите и йерархичната структура на Пентагона.

На срещата вече говори и военният министър Пийт Хегсет, който се закани на враговете на САЩ, и каза, че армията щяла да се изчисти от мъже "в рокли", брадати и хора в лоша физическа форма: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО).

Димитър Радев
