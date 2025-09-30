След атака: Холандски кораб гори и се носи в Аденския залив

Корабът за генерални товари Minervagracht гори и се носи в Аденския залив след като атака с взривно устройство наложи спасяването на 19-те му екипажа с хеликоптер, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на морската мисия на ЕС Aspides и операторът на кораба, който плава под холандски флаг.

Йеменските хути ли са отговорни?

Не беше ясно веднага дали нападението, при което бяха ранени двама моряци, е извършено от йеменските хути, присъединени към Иран, които от 2023 г. насам са предприели множество атаки срещу плавателни съдове в Червено море, които смятат за свързани с Израел в това, което според тях е солидарност с палестинците за войната на Израел срещу Газа.

Базираният в Амстердам оператор на кораба Spliethoff каза, че Minervagracht е бил в международни води в Аденския залив, когато е бил ударен от неидентифицирано взривно устройство, което е нанесло значителни щети и е предизвикало пожар на кораба. ОЩЕ: Тонове нефт се изляха в Черно море: Аварийна ситуация край Новоросийск